Un viaggio nella Sicilia più autentica con Baglio di Pianetto

Tra le colline di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela c’è un paesaggio unico e incontaminato, una destinazione interessante tanto per gli appassionati della natura quanto per gli amanti del buon vivere. È stata questa valle incantevole a far innamorare il conte Paolo Marzotto che, nel 1997, decise di fondare Baglio di Pianetto con un grande obiettivo: produrre vini di grande espressività, in grado di non temere il confronto con le grandi etichette internazionali, attraverso una viticoltura sostenibile ed un delicato approccio enologico. Oggi la sua visione è portata avanti dal nipote Gregoire Desforges, terza generazione alla guida dell’azienda.

Ci troviamo a pochi chilometri dal mare, a circa mezz'ora dalla città, ma le altitudini dei vigneti si spingono fino a quote più alte rispetto a quelle dell'Etna. In questo anfiteatro montuoso alle porte della città di Palermo, Baglio di Pianetto pratica una vera e propria viticoltura di montagna: un lavoro impegnativo, ripagato dalla finezza aromatica che questa altitudine conferisce alle uve e ai vini, amplificandone la complessità e l’eleganza. Ciascuna etichetta infatti punta a valorizzare il vitigno, l’esposizione, l’altitudine, l’escursione termica e la geologia. Tutti elementi che, plasmati dalla sensibilità dell’uomo, contribuiscono alla migliore interpretazione di questo straordinario terroir.

Vivere una delle wine experience proposte a Baglio di Pianetto vuol dire toccare con mano questa filosofia produttiva e scoprire come la qualità di ogni vino nasce e si sviluppa in vigna, attraverso un approccio totalmente green, con azioni precise e concrete che, limitano l’impatto ambientale in tutte le fasi produttive. Durante tutto il corso dell’anno, guidati dallo staff interno, ogni momento è l’occasione giusta per ammirare i vigneti, visitare la cantina e assaporare i vini in una degustazione tecnica guidata.

La prenotazione è obbligatoria. Per ulteriori informazioni chiamare al numero 091 857 0002, oppure consultare la sezione del sito web bagliodipianetto.it dedicata all’enoturismo.