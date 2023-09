Spagnolo, risveglio di interesse: come scegliere il livello dei corsi

Anche i corsi di spagnolo, per i quali c’è di recente un risveglio d’interesse, come quelli di inglese, per essere di valore certificato, devono rispettare gli standard linguistici internazionali. Il Diploma di Spagnolo Dele (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) è l'unica certificazione ufficiale di spagnolo riconosciuta dal Miur, rilasciata dal Ministero dell'Educazione della Spagna. Le certificazione di lingua spagnola hanno sempre sei livelli: da Dele A1 a Dele C2. Vediamo in cosa consistono questi livelli: gli istituti specializzati sono naturalmente in grado di proporre corsi ritagliati su misura per arrivare a certificazioni riconosciute in Spagna e a livello internazionale.

A1 - Livello di spagnolo base. Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede.

A2 - Livello di spagnolo elementare. Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.

B1 - Livello di spagnolo intermedio o "di soglia". Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia in Spagna.

B2 - Livello di spagnolo intermedio superiore. Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprende le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con scioltezza e spontaneità.

C1 - Livello di spagnolo avanzato o "di efficienza autonoma". Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici.

C2 - Livello di spagnolo di padronanza della lingua in situazioni complesse. Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti.