Linguaskill, il test online multilivello per scoprire il grado di conoscenza dell'inglese

Eurolingue school opera nel settore delle lingue straniere dal 1992, fornendo corsi a vari livelli per bambini e adulti, servizi di interpretariato e traduzioni, vacanze studio, certificati interni ed esterni che vengono rilasciati alla fine del regolare svolgimento dei corsi o dopo esami specifici. Alla fine di ogni corso è possibile sostenere l’esame Cambridge Assessment English, corrispondente al livello raggiunto per ottenere un certificato riconosciuto a livello internazionale e valido come punteggio in vari concorsi. I corsi sono testati e strutturati per permettere a ogni studente di raggiungere l’obiettivo prescelto e poter ottenere una solida base di conoscenza della lingua, sia per un uso autonomo che per affrontare l’esame di certificato.

Gli esami Cambridge Assessment English permettono di ottenere qualifiche riconosciute internazionalmente che attestano il ivello di conoscenza della lingua inglese, sia in ambito lavorativo che accademico. Tutti gli esami Cambridge Assessment English fanno riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Qcer), lo standard internazionale per la definizione della conoscenza linguistica. Le qualifiche Cambridge Assessment English sono valide come credito formativo scolastico, universitario e lavorativo, e sono spendibili in Italia e all’estero. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del Miur www.istruzione.it.

I livelli più avanzati – C1 Cae e C2 Proficiency – sono riconosciuti per l’ammissione alla frequenza dei corsi di quasi tutte le università anglofone nel mondo. Le certificazioni internazionali Cambridge Assessment English riguardano tutte le abilità linguistiche: leggere, scrivere, ascoltare e parlare. Gli esami Cambridge Assesment English valutano la conoscenza acquisita nell’inglese dal livello principiante al livello avanzato e si distinguono in esami per bambini, ragazzi e adulti.

Linguaskill è un test online multilivello (A1-C1), progettato da Cambridge Assessment English per aiutare le organizzazioni a valutare gruppi di candidati e i singoli candidati ad ottenere una valutazione immediata del loro livello di inglese. Il test offre un quadro completo delle capacità del candidato in lingua inglese, con la possibilità di testare tutte le quattro abilità linguistiche (o eventualmente anche solo una combinazione di esse) in modo rapido e accurato: reading, listening, writing e speaking.

Il test fornisce rapidi risultati e report dettagliati sia riguardo al singolo candidato che a livello di gruppo. Linguaskill può essere facilmente somministrato in presenza di invigilator presso la propria organizzazione o una sede autorizzata e in qualsiasi momento. Tutto ciò che serve è un computer, una connessione internet, un microfono e un paio di cuffie per candidato.

Oltre a sostenere Linguaskill in aula, con i centri autorizzati che già lo prevedono è possibile farlo comodamente dall'ufficio o da casa. La tecnologia remote proctoring abbatte ogni distanza: basteranno un computer con webcam, una cuffia con microfono e una connessione internet stabile. La sicurezza e affidabilità del test è garantita da un software che consente di registrare e monitorare tutte le fasi d’esame.

È rivolto a diverse categorie. Innanzitutto, i candidati privati: questo test online, veloce ed accurato, fornisce una valutazione del livello di inglese nelle 4 abilità linguistiche fondamentali (reading, writing, listening, speaking), dando la possibilità di scegliere di testare solo una o più abilità e implementare poi le mancanti in un secondo tempo o sostenere di nuovo il test entro 3 mesi per un’abilità per la quale si vuole ottenere un risultato migliore. In modalità Remote Proctoring è possibile sostenere l’esame anche da casa, con le dovute modalità e i requisiti minimi indicati dall’agente autorizzato.

Poi ci sono le aziende. Il test Linguaskill permette alle aziende di valutare in modo rapido ed efficace le competenze linguistiche dei propri dipendenti, scattando una fotografia del loro livello di inglese. Questo strumento può essere utile anche in fase di selezione del personale per testare le reali conoscenze di inglese dei candidati. I test report disponibili online entro 48 ore possono essere individuali o di gruppo. I group report presentano, sotto forma di elenco, i risultati di un gruppo di candidati così da rendere molto più facile il confronto, individuare i punti di forza e debolezza e prendere quindi decisioni informate. Il test Linguaskill è già molto diffuso in Europa ed è stato adottato da grandi aziende. Ad esempio Air France l’ha scelto per valutare il livello di inglese dei dipendenti addetti alla relazione con i clienti e per definire le competenze linguistiche necessarie a ottenere una promozione.

Un'altra categoria è quella delle Università. Valutare le competenze linguistiche degli studenti è molto importante per diversi motivi: ammissioni, assegnazione corsi, valutazioni intermedie o finali. Linguaskill è la risposta perfetta a queste esigenze perché permette alle università di valutare le conoscenze linguistiche dei candidati in modo facile e affidabile, oltre a garantire risultati rapidi consultabili online già 48 ore dopo. Il test può essere facilmente organizzato presso qualsiasi sede dove siano disponibili dei computer e una connessione internet, secondo le modalità e le tempistiche più convenienti. Linguaskill permette di valutare le competenze linguistiche di singoli individui oppure di gruppi di studenti, con chiari report comparativi dei risultati ottenuti. Il test è modulare, così che ogni università possa scegliere di volta in volta il modulo di cui ha bisogno, andando a testare solo specifiche competenze. Il test Linguaskill è già molto diffuso in Europa ed è stato adottato da importanti università come ad esempio l’Università di Barcellona in Spagna.

Può essere un'opportunità anche per le scuole di lingua. Linguaskill è utile per verificare rapidamente il livello di conoscenza della lingua inglese degli studenti adulti, in modo da prepararli ad aprirsi al mondo delle università e del lavoro. Il test online può essere facilmente essere somministrato o sostenuto presso in sede, in base alle esigenze della scuola. Tutto ciò che serve sono un computer, una connessione a internet stabile e veloce, un microfono e un paio di cuffie. Sarà possibile testare il livello di conoscenza della lingua inglese di candidati singoli o gruppi di candidati, ricevendo report chiari per comparare la performance di ciascuno di essi.