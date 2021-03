SpedireAdesso.com sponsor ufficiale di CinemaItaliaUK

Spedire pacchi dalla Sicilia verso parenti e amici che si trovano in un’altra regione o addirittura in Europa: questa la missione di SpedireAdesso.com. Questa realtà 100% siciliana, leader italiana nel settore delle spedizioni online, non smentisce l’amore per la sua isola, tanto da diventare lo sponsor ufficiale del mini festival intitolato Donne di Mafia, in programma a Londra dal 6 all’8 Marzo.

Questo importante evento cinematografico, organizzato dall’ente CinemaItaliaUK, quest’anno tratterà un tema assai complesso, vale a dire il rapporto tra il genere femminile e la mafia nel nostro Paese, grazie alla proiezione di 6 film e documentari in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna.

Donne di Mafia nasce da un’iniziativa di CinemaItaliaUK, una vivace realtà culturale da anni attiva in Gran Bretagna e composta da un team di italiani. L’evento è stato ispirato anche da uno studio della Leverhulme Trust Funded Research intitolato “Women, crime and culture: transnational organised crime as an equal opportunity industry”, incentrato proprio sul ruolo della donna nella cinematografia, spesso ritratta come figura secondaria nelle vicende di mafia nel nostro Paese.

La kermesse cinematografica vuole essere uno sguardo diverso e non banale sul controverso rapporto tra criminalità organizzata e donne, in tutte le sue declinazioni. Nel corso della nostra storia nazionale, infatti, le donne hanno svolto diversi ruoli, addirittura contrapposti: se da un lato ci sono degli esempi virtuosi come Felicia Impastato e tutte le “madri coraggio” che hanno lottato contro le mafie, dall’altra non mancano le donne che tuttora condizionano le scelte dei boss a capo dei clan mafiosi.

D’altro canto, non si può negare che il potere delle criminalità organizzate, sia in Sicilia che nel resto del Paese, è stata troppo spesso associata a figure maschili, tanto da essere spesso stereotipate nella cinematografia classica.

Venendo al programma di Donne di Mafia, saranno sei le proiezioni nella tre giorni della kermesse:

- Diario di Una Siciliana Ribelle (Marco Amenta, 1997): martedì 6 marzo dalle 3:00 alle 4:00 PM (UK)

- Gelsomina Verde (Massimiliano Pacifico, 2017): sabato 6 marzo dalle 6:00 alle 7:30 PM (UK)

- Per Amor Vostro (Giuseppe Gaudino, 2015): domenica 7 marzo dalle 3:00 alle 4:50 PM (UK)

- La Terra dei Santi (Fernando Muraca, 2015): domenica 7 marzo dalle 6:30 alle 8:00 PM (UK)

- I Cento Passi (Marco Tullio Giordana, 2000): lunedì 8 marzo dalle 11:00 alle 1:00 PM (UK)

- Ammore e Malavita (Manetti Bros, 2017): lunedì 8 marzo dalle 6:30 alle 9:00 PM (UK)

Dopo ogni singola proiezione, che si potrà vedere online collegandosi alla pagina ufficiale, seguirà un dibattito sulle tematiche toccate dalle varie pellicole. SpedireAdesso.com ovviamente non potrà essere presente a Londra per le note ragioni dovute al Covid-19. SpedireAdesso.com ha voluto fortemente sostenere Donne di Mafia in qualità di sponsor ufficiale, per onorare ancora una volta la terra siciliana e rafforzare la partnership con la Gran Bretagna.

Anche se la Brexit sta creando delle difficoltà negli scambi commerciali tra Italia e UK, oltre che nella logistica delle spedizioni, SpedireAdesso.com vuole mantenere forte il legame con Londra. Proprio per superare i problemi legati alla fuoriuscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, l’azienda siciliana ha rafforzato l’assistenza clienti e adottato tutte le precauzioni necessarie per facilitare le spedizioni degli italiani da e verso Londra e il resto del Paese britannico.

