Società di recupero crediti offre lavoro e cerca consulenti domiciliari in Sicilia

La società di recupero crediti "FD Studio Professionale", con sede in centro a Messina, mandataria di importanti società del settore finanziario e leader nella gestione di crediti non performing e in fase di contenzioso avanzato, cerca funzionari del recupero crediti in tutta la Sicilia, in particolare nella provincie di Palermo, Trapani e Agrigento.

Si offre: mandato di rappresentanza; formazione in aula e on the job; assistenza e supporto continui da parte dei Referenti interni; provvigioni con tombalizzato puro ai massimi livelli di mercato, premi su obiettivi assegnati; continuità di affidamenti e zona di intervento specifica, scheda carburante.

Requisiti richiesti: dialettica; diploma di maturità; capacità d'ascolto e analisi, determinazione e resistenza allo stress; uso di supporti informatici; possesso di partita iva; automuniti; è preferibile ma non necessaria l'esperienza nel settore.

I curriculum vanno inviati sul sito www.fdstudioprofessionale.it/job o chiedendo info al n. 090.2934515.

