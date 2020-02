Scuola di Inglese a Palermo: come scegliere la migliore?

La conoscenza della lingua inglese in una città come Palermo è fondamentale: non solo è richiesto dalle molteplici professioni turistiche che abbondano sul territorio, ma è una lingua sempre più richiesta anche nel mondo lavorativo e Universitario.

Come ottenere, quindi, un livello d'inglese ottimale per aumentare le proprie possibilità nel mondo del lavoro o ottenere una certificazione di inglese riconosciuta a livello nazionale e internazionale? La soluzione è la scuola di inglese Wall Street English di Palermo, una scuola di inglese con alle spalle 40 anni di esperienza nell'insegnamento delle lingue. Grazie ai suoi corsi di inglese a Palermo, Wall Street English permette di creare un percorso individuale capace di rispondere a ogni tipo di esigenza. Quale scuola permette, infatti, di frequentare lezioni di inglese con orari flessibili e di avvalersi di un tutor individuale?

Se hai un lavoro full time, l'ideale sono i corsi serali, ideati proprio per coloro che non possono frequentare le lezioni di giorno. In generale la scuola di inglese a Palermo offre la possibilità di scegliere orari molto flessibili così da venire incontro agli impegni personali degli iscritti. Se il tuo obiettivo è quello di migliorare la lingua a livello professionale, invece, il corso di business english a Palermo è quello che fa per te. I corsi di questo tipo sono sia dedicati alle aziende che hanno specifici bisogni di formare il proprio personale sia ai singoli utenti che vogliono fare un passo avanti nel mondo del lavoro imparando l’inglese specifico per il proprio ambito professionale.

Se invece possiedi già una base di inglese e vuoi solo migliorarla, puoi iscriverti a uno dei loro corsi full immersion, studiati apposta per rafforzare e migliorare nel minor tempo possibile le tue conoscenze linguistiche. Se invece hai bisogno di imparare l'inglese in poco tempo, ad esempio per un lavoro o una carriera universitaria all'estero, puoi avvalerti dei corsi intensivi o i corsi specifici per la preparazione alle certificazioni di inglese: IELTS, TOEFL, TOEIC. Grazie a un metodo ormai certificato e riconosciuto in tutto il mondo e alla possibilità di realizzare un piano personalizzato sia negli argomenti che nei ritmi di studio, sarai in grado di padroneggiare l’inglese con sicurezza nella vita di tutti i giorni e anche nel lavoro.

Oggi Wall Street English è un grande network presente in tutto il mondo, con 400 scuole di inglese attive in 4 continenti e 28 nazioni. Fino a oggi 3.000.000 studenti e migliaia di aziende hanno imparato a parlare inglese grazie a Wall Street English. La sede della scuola di Inglese a Palermo garantisce spazi moderni e la migliore tecnologia al servizio di docenti e studenti, il che rende questa scuola la migliore scelta per chi vuole imparare l'inglese a Palermo. Per maggiori informazioni rivolgersi a Wall Street English Palermo Via Notarbartolo, 4 - - Tel: 091.74.79.660 Orari : Lunedì - Venerdì: dalle 9.00 alle 21.00 Sabato: dalle 9.00 alle 13.00 Sito Web: https://www.wallstreet.it/scuola-inglese-palermo/

