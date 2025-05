Gastronomia, un tour tra chef stellati e pizzaioli per raccontare la Sicilia

La Sicilia teatro del gusto in un tour itinerante di esperienze stellate in una sinergia fra fine dining e arte della pizza in 12 cene e 9 tappe. Il progetto “The Sanpellegrino Table” celebra l’incontro tra maestria pizzaiola e creatività stellata in un tour di 12 serate senza precedenti fra le province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e Palermo. Un format che riproduce una serie di collaborazioni culinarie fra chef stellati e pizzaioli professionisti, con l’idea di creare un viaggio itinerante e sensoriale che ripercorre l’Isola in lungo e in largo, dando lustro alle eccellenze del territorio e ai talenti stellati provenienti dalla penisola.

Il terreno d’incontro è la pietanza più amata al mondo, la pizza. In comunione di intenti, i 24 professionisti coinvolti si cimenteranno nella creazione di una “Pizza Special” con un topping ideato a regola d’arte dagli Chef ospitati, promotori del loro racconto territoriale e personale. Dalla pizza alla romana alla napoletana, da quella al padellino alla pizza al taglio: ogni collaborazione porterà alla degustazione di una ricetta unica, proposta durante la serata a tutti i partecipanti e inserita all’interno di un menu degustazione elaborato dai patron secondo criteri e modalità differenti.