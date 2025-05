Esperti da tutta Europa per un tour gastronomico in Sicilia e per la World food gift challenge

Quest’anno la Sicilia è stata insignita del titolo di Regione Europea della Gastronomia. Un riconoscimento che sottolinea l’importanza della Sicilia nel panorama culinario europeo e l’impegno della Regione nella promozione di un turismo sostenibile. A conferire il riconoscimetno alla Sicili è stato l’Igcat, International institute of gastronomy, culture, arts and tourism, un’organizzazione no-profit fondata nel 2010.

Dal 5 a oggi (9 maggio) l’Isola ha ospitato la World Regions of Gastronomy Platform. Si tratta di una rete internazionale che facilita lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra le regioni partecipanti.

Un gruppo di delegati provenienti da tutta Europa ha partecipato a un tour che è partito da Palermo, facendo tappa alla Villa del Gattopardo e all’Orto Botanico, per poi proseguire in provincia di Trapani, sull’isola di Mozia prima e a seguire alla cantina Tasca d'Almerita, alle Saline Mammacaura di Marsala e alle Cantine Florio. Successivamento ha fatto tappa ad Agrigento, alla Valle dei Templi, con le visite al Giardino della Kolymbetra, alla Casa Diodoros, al Tempio di Giunone e al Tempio della Concordia. I delegati si sono quindi spostati a Ragusa per visiteranno prima la cooperativa Progetto Natura e a seguire il Corfilac, ente pubblico di ricerca dedicato allo sviluppo del settore lattiero-caseario e agroalimentare. Nel pomeriggio Modica con il Consorzio di tutela del cioccolato di Modica Igp, nel prestigioso palazzo della cultura, con visita del Museo del Cioccolato e Masterclass Chocolate & Wine. Nella giornata finale, i delegati in visita a Catania, presso il Museo Diocesano, per la World Food Gift Challenge, un concorso che premia e dà visibilità internazionale ai prodotti alimentari artigianali di alta qualità, provenienti dalle Regioni Europee e Mondiali della Gastronomia. Attraverso la World Food Gift Challenge, le Regioni Europee e Mondiali della Gastronomia possono sostenere i loro piccoli e medi produttori locali di prodotti tradizionali e valorizzare le storie che legano tali prodotti alla regione, creando così un valore aggiunto per il loro territorio. In conclusione la cena di gala a Palazzo Biscari.