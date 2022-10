Frontier Awards 2022, azienda di olio siciliano fra i finalisti

Embrace arriva tra i finalisti nella sezione “Star Confectionery & Fine Foods Product of the Year” ai Frontier Awards 2022, uno dei più noti e autorevoli premi del settore Duty Free, che riconosce i casi di successo nel travel retail. Una giuria di esperti composta da leader del settore provenienti da tutto il mondo del travel retail, dopo un rigoroso, trasparente ed equo processo di valutazione determinano chi farà parte dei finalisti.

I Frontier Awards celebrano l’eccellenza, l’innovazione, la creatività e l’alta qualità in diversi ambiti. Questi tratti distintivi sono stati ritrovati nell'olio extravergine di oliva Embrace.

Tra le collaborazione che l’azienda ha intrapreso nel suo percorso c'è quella con Food Accademia, che dal 2016 fornisce servizi ai produttori italiani di eccellenze enogastronomiche che desiderano espandere il proprio business nel settore del travel retail e duty free globale.

L’azienda Evo Sicily nasce nel marzo del 2019, dalla passione di due donne Carmen e Giusy: due mamme, due sommelier, due tecniche esperte di oli extra vergine di oliva, legate dalla passione per l’olio, per il buon cibo e il buon bere. L’amore per la Sicilia, terra natìa di entrambe, un forte richiamo alle origini e alla storia, uno studio approfondito e specializzato del settore e la continua sfida verso l’innovazione hanno portato Carmen e Giusy a creare un olio extravergine di oliva di eccellenza, in grado di interpretare e raccontare un territorio meraviglioso, una terra che nei secoli ha accolto diversi popoli e culture in un abbraccio travolgente.

