Capodanno, il 25% degli italiani sceglie ristoranti e agriturismi

Archiviato il Natale è tempo di pensare al Capodanno con i tradizionali cenoni e pranzi. Secondo la Cia-Agricoltori Italiani, sarà di quasi 2 miliardi il budget alimentare previsto per allestire i due "banchetti" nelle case. Sarà il 25% degli italiani che sceglierà ristoranti, trattorie o agriturismi per attendere l’arrivo del 2020.

Per quanto riguarda i menù, vincono le ricette tradizionali e regionali: ragù, bollito, tortellini in brodo, verdure pastellate, abbacchio, cotechino e lenticchie, pandoro e panettone. Anche in queste feste, poi, spumante e prosecco trionferanno sullo champagne, con il 90% dei brindisi tricolori e oltre 70 milioni di tappi pronti a saltare da qui all’anno nuovo.

Menù locali e legati al territorio vinceranno anche negli agriturismi, dove le tradizioni della cucina contadina vengono valorizzate dagli Agrichef Cia.

In totale, tra Natale e Capodanno la spesa, per l'associazione, sarà di 4,8 miliardi di euro con pranzi e cene casalinghi che batteranno quelli fuori casa.

