Settimana della Cucina in Venezuela, lo chef siciliano Gioacchino Sensale rappresenterà l'Italia

Lo chef Gioacchino Sensale, originario di Capaci classe '81, dal 18 al 24 novembre sarà ospite dell'Ambasciata Italiana a Caracas in occasione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”.

Tema di questa IV edizione “Educazione Alimentare: Cultura del gusto”. La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo vede la Rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura impegnata a proporre un gran numero di eventi in tutto il mondo per promuovere all’estero la cucina italiana di qualità e i prodotti agroalimentari.

“Andrò in Venezuela come ambasciatore della cucina italiana nel mondo – dice lo chef Sensale – portando nei piatti l'amore per la mia Terra. Una storia che lega profumi e tradizioni intramontabili. Infatti – spiega – non mancheranno le arancine e le altre prelibatezze della mia Sicilia, un menù tutto da gustare che non voglio svelarvi”.

Secondo Sensale “L’ingrediente segreto sta nell’amore che metti nelle cose che fai. Una sintonia di sapori, profumi, colori che unendosi connettono il cuore di chi dona e di chi consuma, generando l’emozione di un assaggio”.

Triplice destinazione per la Presidente Cristina Bowerman chiamata a Shanghai, a Budapest e a Instabul dove incontrerà gli Ambasciatori Claudio Chinali e Francesco Pucci. Il siciliano Gioacchino Sensale partirà alla volta di Caracas (Venezuela), Salvatore Avallone lascerà la sua Baronissi per raggiungere il Guatemala mentre altri due campani, Alfonso e Mariella Caputo, approderanno a Pretoria (Sudafrica). Luigi Nastri sarà impegnato prima a Pechino e poi negli Usa con doppia data a Miami e Atlanta. A Los Angeles ci sarà Barbara Pollastrini. Stefano Guizzetti porterà il sapore della sua Parma a Mosca, Eugenio Boer raggiungerà l’Irlanda mentre Leandro Luppi renderà protagonista la tradizione veneta in Scozia.

