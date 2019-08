I "treni del gusto" nella valle dei Templi e nelle città del Barocco

Per gli amanti dei treni storici il prossimo week end prevede due appuntamenti imperdibili in Sicilia. Domani alle 16 dalla stazione di Agrigento Centrale partirà Il treno dei Templi diretta a Tempio di Vulcano, con fermata intermedia alla stazione di Agrigento Bassa. L’itinerario turistico prevede la possibilità di effettuare una visita guidata all’interno del suggestivo Giardino della Kolymbethra gestito dal Fondo Ambiente Italiano. Sarà altresì possibile visitare l’antico ipogeo che conduce a Porta V e i leggendari templi che svettano sulla collina. Alle 18.15, nell’area di Tempio di Vulcano ai viaggiatori del treno storico sarà offerto un ricco aperitivo al tramonto. Il treno di ritorno partirà alle 19 con arrivo ad Agrigento Centrale alle 19.30. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e 4 euro per i ragazzi.

Domenica nuovo appuntamento con il Treno del Barocco: alle ore 8.39 dalla stazione di Catania Centrale partirà il Treno del pane e delle dolcezze degli Iblei diretto a Siracusa e Noto. Il programma turistico prevede una prima sosta a Siracusa alle ore 10 con accoglienza e visita guidata di Ortigia a cura del Comune di Siracusa. Il percorso comprende il Tempio di Apollo, Piazza Archimede, Piazza Duomo con relativa visita del Duomo, la Chiesa di Santa Lucia alla Badia che custodisce la famosa tela del Caravaggio e, infine, la Fonte Aretusa.

Alle 12.30 si svolgerà il Laboratorio del Gusto Slow Food Sicilia presso l’Urban Center, cuore pulsante della cultura siracusana. I partecipanti saranno intrattenuti con una breve narrazione dei prodotti dei Presidi Slow Food del territorio siracusano: la Mandorla “romana” di Noto, il Cavolo vecchio di Rosolini, la Salsiccia di Palazzolo Acreide e il Miele di timo degli Iblei, non trascurando le altre eccellenze come il Limone femminello di Siracusa e i Moscati di Siracusa e Noto. E’ prevista, infine, una degustazione di biscotti di farina di mandorle e carrube, mentre il Miele di timo degli Iblei verrà offerto spalmato su fette di pane prodotto con grani antichi siciliani e lievito madre.

Alle 15 il treno partirà alla volta di Noto dove è in programma una escursione guidata che interesserà la Villa comunale, la Porta Ferdinandea, la Chiesa dell’Immacolata, la Cattedrale, il Municipio con la relativa Sala degli Specchi, Palazzo Nicolaci con relativo Salone delle Feste, Piazza 16 Maggio e il Teatro Comunale.

Il treno di ritorno partirà alle ore 19 da Noto con arrivo a Siracusa alle 19.53 e a Catania alle 21.24. Il costo del biglietto è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi. I biglietti sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com. Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, in relazione alla disponibilità dei posti a sedere. Informazioni dettagliate consultando la sezione “viaggi ed eventi” del sito web fondazionefs.it o le fanpage ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram.

Il programma dei Treni storici del gusto è promosso dall'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e realizzato con la collaborazione della Fondazione Ferrovie dello Stato e Slow Food Sicilia, utilizzando i finanziamenti del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.

© Riproduzione riservata