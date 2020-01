GDShow ritorna su Tgs venerdì e sabato alle 21.40

Dopo il grande successo fatto registrare al Teatro Antico di Taormina, con oltre quattro mila persone presenti, tanto entusiasmo e tantissime emozioni, il GDShow ritorna in occasione delle feste, venerdì 3 e sabato 4 gennaio, alle 21.40 su Tgs, canale 15 del Digitale Terrestre. Un omaggio per rivivere la serata con tutti gli artisti, le emozioni e la musica dello spettacolo di solidarietà per l’Airc, organizzato da GDS Media & Comunication e dal Gruppo SES Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia, e condotto da Salvo La Rosa con Agata Alonzo​.

Uno spettacolo straordinario e prestigioso, ricco di musica, di risate e di solidarietà, con la partecipazione di Alberto Urso, Mario Biondi​, Anna Tatangelo​, Massimo Lopez​, Paolo Belli con la sua Big Band, Manlio Dovì e Roberto Lipari​. La regia dello spettacolo è curata da Natale Zennaro, la realizzazione tecnica è di Videobank.

© Riproduzione riservata