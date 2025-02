Palermo Primavera, playoff lontani. Allievi U17, sorride il Trapani

Il Palermo perde ancora nel campionato Primavera e vede allontanarsi sempre di più le posizioni che valgono la qualificazione ai playoff. La formazione rosanero, nella ventesima giornta del Girone B di Primavera 2, ha ceduto il passo al Monopoli: il risultato finale di 1-0 condanna la squadra allenata da mister Del Grosso.

La compagine che partecipa al campionato Primavera è l’unica del settore giovanile nazionale del Palermo a essere scesa in campo nel weekend appena trascorso. Le formazioni che militano nei campionati Allievi Under 17, Allievi Under 16 e Giovanissimi Under 15 hanno osservato il turno di riposo delle rispettive categorie e torneranno a giocare nel prossimo fine settimana.

Tornando al campo, si ferma anche il Catania, che nel Girone B di Primavera 3 cade sul campo del Catanzaro con lo stesso risultato dei rosa. La rete segnata in avvio di ripresa da Arditi è un enigma che la compagine etnea non riesce a risolvere. Nonostante la sconfitta in terra calabrese, la squadra allenata da Marco Biagianti mantiene il terzo posto in classifica.