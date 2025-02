Il tecnico del Trapani U17 Alessandro Parisi: "La convocazione di Dell'Orzo uno stimolo per dare ancora di più a questi ragazzi"

Alessandro Parisi non può che gioire per la chiamata di Cristiano Dell'Orzo in Rappresentativa Allievi Under 17 di Lega Pro. Dalle sue parole emerge tanto orgoglio per questo traguardo: «Sono piccole soddisfazioni che ti stimolano a trasmettere ancora di più a questi ragazzi che sognano di far diventare un mestiere lo sport che praticano fin da bambini».

Il tecnico degli Allievi Nazionali del Trapani ci ha fatto un ritratto del suo talento più cristallino: «È un ragazzo esuberante e talentuoso, con una predisposizione a fare gruppo con tutti in maniera propositiva. In campo non vuole essere mai banale. È innamorato del pallone e a volte devo dirgli di giocare con più semplicità. A questa età, però, è anche giusto non limitare la loro fantasia».

Uno come Parisi sa come si scalano i gradini del grande calcio. Il suo augurio nei confronti di Cristiano Dell'Orzo, dunque, assume ancor più valore: «Gli auguro di avere la fortuna e la costanza di inseguire i suoi sogni. Ogni piccolo traguardo che raggiungerà non dovrà essere un punto di arrivo, ma una nuova partenza, sempre con umiltà».