Cus Palermo, tra le polisportive più antiche di Sicilia. Dal 2018 investimenti mirati anche sui giovani

Inaurato nel 1999, e completato nel 2011, il CUS Palermo vanta un Palazzetto dello Sport, una piscina, un campo di calcio a 11, due campi di calcio a 5 ed uno a 7, una pista di Atletica Leggera, due campi da Tennis, un campo da Padel. Una proposta tra le più ricche e variegate di tutto il sud Italia, che ha nel calcio una delle sezioni più attive e dinamiche con all’interno oltre 600 ragazzi e ragazze che praticano lo sport più amato e popolare d’Italia. Numeri che premiano il buon operato della società cussina, capitanata da Giovanni Randisi , cresciuto negli ambienti del CUS, formatosi come Rappresentante degli studenti, promosso poi consigliere, e dal 2019 Presidente della Polisportiva che guiderà, almeno, fino a chiusura del triennio 2024-2026, in continuità con gli egregi traguardi raggiunti nel primo triennio.

Una nobilissima idea, affinata e perfezionata anno dopo anno, con l’intento di promuovere, in primis ai giovani studenti desiderosi di avviarsi allo sport, un polo adatto per tutte le discipline appartenenti al CONI. Intendimenti accolti a Palermo, sede di uno dei 48 CUS d’Italia, con la nascita nel 1947 del CUS Palermo che annoveriamo, di diritto, tra le polisportive più antiche della Sicilia .

Tornando al calcio, il CUS Palermo ha iniziato a farsi spazio nel panorama siciliano con il debutto nei campionati giovanili avvenuto nel 2018. Le traversie legate al Covid non hanno inciso sul morale e sulla bontà del progetto. I risultati, sia sportivi, sia organizzativi, sono stati fin da subito importanti.

Il CUS Palermo si laurea, nel maggio 2023, campione Regionale con la categoria Under 17, guidata da Davide Adeola, battendo senza appello in finale i pari età della Panormus. Il 28 maggio 2023 è, con molta probabilità, l’istantanea più bella di una società che si gode, in così poco tempo, una delle vittorie più belle e inattese se consideriamo la costruzione di un percorso ancora giovane e ai suoi inizi. Vittorie chiamano vittorie e per il CUS Palermo il titolo Regionale non è l’unico nel suo Palmares.

I galloni di Scuola Calcio Elite o, meglio, di 3°Livello, sono la cartina tornasole di una realtà che opera con i piccoli, fin dalla sua tenerissima età, ben coniugando la parte ludica a quella agonistica.

L’attuale stagione sta confermando le aspettative riposte. Il CUS Palermo, con gli Under 17, è immediatamente a ridosso della zona Playoff. L’11 di mister Emanuele Dalì, reduce ieri dalla trasferta di Ribera, si sta confrontando punto su punto per entrare tra le prime 5. Percorso ancora più positivo per gli Under 15 di mister Salvo Demma che occupano il 2°posto in classifica alle spalle dell’Academy Palermo.

Alle vittorie del campo si sommano i risultati figli di una sana programmazione e degli investimenti fatti sul territorio. La famiglia del CUS Palermo si è ulteriormente allargata con le collaborazioni, in città, con le consorelle Vis Palermo e Real Palermo. Se dal punto di vista tecnico il CUS Palermo ha ampliato le proprie formazioni, lo stesso si può dire per il suo raggio d’azione.

Le attività non si circoscrivono alla Cittadella di via Altofonte ma comprendono anche il Green Prater, circolo che comprende campi a 7 e a 5, e l’investimento sul “Conca d’Oro” di Monreale che abbraccia ulteriori opportunità e soluzioni anche a pochissimi chilometri dal perimetro palermitano.

CUS Palermo che, rispetto alla concorrenza, può vantare anche la formazione di una Prima Squadra che oggi milita nel campionato di Promozione. Quarta in classifica, ad 8 punti dal Montelepre capolista del girone A, in piena bagarre al pari di Bagheria e Regina Mundi per il raggiungimento di un posto nei Playoff. Progetto tra i più solidi e lungimiranti, imperniato sui giovani, con pochi assilli se non quello di crescere giovani promettenti nel calcio dei grandi. Uomini e non solo.

Il CUS Palermo prova a farsi bello anche con le donne militando, da protagonisti, nel campionato d’Eccellenza. Al giro di boa le cussine hanno conquistato il pass per la seconda fase del campionato, fatto che garantisce l’accesso alle fasi finali e il sogno, ancora integro, di giocare il prossimo anno in serie C. Cresce bene, facendosi sempre più spazio il CUS Palermo, dai grandi ai più piccoli, con uomini e donne. La direzione intrapresa è quella giusta.

Ogni settimana sul Giornale di Sicilia un inserto dedicato al calcio giovanile.Squadre, personaggi, dirigenti e talenti. Tante foto e interviste in un focus dalle grandi scuole calcio alle piccole realtà.