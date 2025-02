Cristiano Dell'Orzo, il talento palermitano in forza al Trapani unico siciliano convocato nella Rappresentativa Lega Pro U17

Un nuovo astro nascente del calcio siciliano approda nella sfera nazionale. Cristiano Dell'Orzo ha ottenuto la convocazione per la Rappresentativa Nazionale di Lega Pro Under 17, ed è anche l'unico esponente della nostra isola a far parte del gruppo allenato dal selezionatore Daniele Arrigoni. Una marcia di avvicinamento importante, partita da Palermo. Il tutto per arrivare fino a Collecchio, tra le mura del centro sportivo del Parma, dove si sta svolgendo il raduno e dove i ragazzi scelti dal mister cesenate affronteranno anche i pari età della formazione ducale, in un’amichevole in programma nella giornata di oggi.

Il giovane attaccante palermitano non ha nascosto la sua gioia per la chiamata nella Rappresentativa Nazionale di Lega Pro Under 17. Una convocazione da lui particolarmente ambita, il premio per un grande lavoro svolto in campo: «Dopo questa convocazione ho provato una gioia immensa che mi ero imposto già da inizio campionato. Provo molto orgoglio a rappresentare la Sicilia essendo l’unico siciliano sono entusiasta».