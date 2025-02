Il tecnico dell'Igea Panarelli si coccola Mattia Maggio: "Mi auguro il meglio per lui"

Nuovo innesto in casa Igea Virtus, che ora può contare anche su Mattia Maggio. Un talento a disposizione di mister Panarelli, contento dell’approdo del calciatore in giallorosso: “Maggio è un giocatore più strutturato rispetto alla media. Ha discrete qualità tecniche, è bravo con il piede destro e nel gioco aereo. È un profilo che può essere impiegato come braccetto in una difesa a tre e come terzino in uno schieramento a quattro. Io però lo vedrei bene pure come difensore centrale”.

Panarelli ha messo in risalto le qualità di Maggio, pienamente integrato nelle logiche igeane: “La sua dote principale riguarda l’aspetto caratteriale: sembra un veterano e questo lo differenza dagli altri. È un ragazzo edevoto al lavoro. Un infortunio ne ha limitato l’utilizzo per ora ma io e la società crediamo molto in lui. Abbiamo instaurato un rapporto molto stretto: lui si fida di me e io faccio altrettanto. È chiaro che debba migliorare sotto alcuni aspetti tattici, ma siamo ci stiamo già lavorando. Gli auguro un gran futuro”