Il responsabile delle rappresentative Breve: "Abbiamo formazioni solide, possiamo arrivare in fondo"

“Il Torneo delle Regioni è una competizione difficile, si giocherà ogni giorno. Parliamo di un torneo fantastico, una sorta di piccolo Mondiale: sarà un evento incredibile”. Carlo Breve guarda con grande entusiasmo al prossimo 11 aprile, data in cui scatterà ufficialmente il Torneo delle Regioni 2025. Una prima volta per la Sicilia, scelta come sede del prestigioso evento sportivo che per una settimana sarà l’epicentro del calcio giovanile a livello Nazionale.

Cinque gironi che toccheranno tutte le provincie dell’isola, con la Sicilia inserita nel primo raggruppamento. Le rappresentative siciliane infatti saranno di scena a Palermo e affrontando i pari grado di Basilicata e Marche e soprattutto quelli della Lombardia nei match validi per la prima fase.

L’edizione 2024 è stata dominata dalla selezione lombarda, vincitrice del torneo Under 17 così come di quello femminile. Grande attesa anche per il Piemonte VDA, che ha trionfato nei tornei riservati all’Under 19 e Under 15. Il percorso dei piemontesi si incrocerà con quello di Toscana, Sardegna e Umbria, che completano il Gruppo E che si terrà tra Messina e Taormina.