Focus della settimana: all'Academy Palermo i valori prima delle vittorie

Nata nell’immediato post Covid, dalla volontà di costruire un progetto ex novo, figlio delle precedenti esperienze in seno al Tommaso Natale e all’Academy Ribolla , l’Academy Palermo si impone nel tessuto palermitano con la forza delle idee, la cultura del lavoro e un’instancabile passione per il gioco del calcio. Progenitori e ideatori di questa realtà sono Giovanni Pecoraro , da una vita nel calcio prima come calciatore, poi come Responsabile del Settore Giovanile del Palermo, e Dario Ricchiar i, propulsore organizzativo e Responsabile Tecnico della Scuola Calcio.

Prima uomini, poi calciatori. In un mondo dove le parole si caricano sempre più di enfasi e meraviglia e dove un messaggio positivo e propositivo rischia di confondersi e annullarsi nell'infinito marasma di slogan e frasi ad effetto che mirano a stupire ma non a concretizzarsi, una dichiarazione d'intenti e di sentimento e di valori come questa potrebbe sembrare solo un hashtag stilisticamente perfetto, mentre altro non è che il vero manifesto dell'Academy Palermo.

Le precedenti esperienze al Tommaso Natale e all’Academy Ribolla sono state una splendida palestra di vita.

Tanti i giovani calciatori, divenuti oggi uomini, svezzati calcisticamente al “Santocanale” e al “Louis Ribolla”, due tra gli impianti più iconici che vanta la città di Palermo, grazie agli investimenti e agli sforzi operati da due ex calciatori, entrambi figli di Palermo, come Giacomo Tedesco e l’indimenticato Totò Schillaci.



Salutate due delle matricole più importanti del nostro calcio siciliano, Tommaso Natale e Academy Ribolla, nasce l’Academy Palermo. I primi passi mossi dalla società lasciano subito intendere che le idee siano nobili e concrete. Giovanni Pecoraro e Dario Ricchiari individuano una prima casa nel Garden Center, nel cuore di Palermo, location che permette alla neonata compagine di iniziare a fare sul serio. Formati i primi gruppi, dai Piccoli Amici fino agli Allievi, l’Academy Palermo si radica sul territorio divenendo presto un prezioso punto di riferimento e una scelta di qualità grazie, anche, alla preparazione dei suoi tecnici. Tra questi, come non citare, Chicca Tedesco, Alessio Campofranco, Luca Cassataro e Dario Boscaino, legati anche alle precedenti gestioni e oggi tecnici di punta dello staff tecnico dell’Academy Palermo.



La svolta arriva nel giugno 2023 allorquando viene acquisita la gestione del Centro Sportivo Le Siepi che al suo attivo vanta un campo di calcio a 9, un campo a 7, due campi a 5, oltre ad ampi spazi verdi, diverse aree ristoro e ricreative che rendono Le Siepi uno dei circoli più attrattivi a livello cittadino.

I risultati non tardano ad arrivare. L’Academy Palermo potenzia la propria struttura tecnica e organizzativa annoverando, tra le proprie fila, anche Pietro Vittorietti, Responsabile Tecnico del Settore Giovanile, in uscita dalla precedente esperienza con la Tieffe Club.

L’Academy Palermo diventa scuola calcio Elite e prende parte ai massimi campionati giovanili agonistici. Il gruppo che spicca, fra tutti, è quello Under 15 in vetta alla classifica. L’11 allenato da Sergio Di Trapani, reduce dalla brillante affermazione per 5-0 contro la Team Calcio, ha totalizzato 36 punti, frutto di 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte e vanta anche il migliore attacco del girone orientale. Quando mancano 7 giornate alla conclusione della Regular Season, l’Academy Palermo si conferma con 4 punti di vantaggio su Fortitudo Bagheria, Academy Panormus e Cus Palermo, la squadra da battere del girone e tra le favorite alla vittoria del titolo U15 Elite. Ben più complicato il cammino, invece, degli U17 relegati all’ultimo posto in coabitazione dell’Accademia Bagheria. La recente vittoria contro il Città di Gela potrebbe rivelarsi assai preziosa in vista del rush finale. La salvezza, che passi dai Playout, dipende dalle prossime 6 gare che attendono l’11 guidato da mister Zammitti.

Settore Giovanile e non solo. Insegnare calcio, ai giorni d’oggi, non è l’unica priorità che attende una Scuola Calcio di qualità, riconosciuta e affermata sul territorio.

È una mission, tecnica ma anche formativa ed educativa. Lo sa bene l’Academy Palermo recentemente impegnata in un’azione di solidarietà in favore del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo.

Cresce bene l’Academy Palermo, potenziale serbatoio anche del Palermo FC, ad immagine e somiglianza di chi promuove ed è impegnato nel trasferire valori come educazione, rispetto e attaccamento alla maglia. Questo è il calcio che piace e che ci avvicina alla gente comune.

Ogni settimana sul Giornale di Sicilia un inserto dedicato al calcio giovanile.Squadre, personaggi, dirigenti e talenti. Tante foto e interviste in un focus dalle grandi scuole calcio alle piccole realtà.