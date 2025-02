Da Palermo all'azzurro della rappresentativa, il sogno di Mattia Maggio

La carta d’identità recita 20 febbraio 2007 ma, sul campo, dimostra di avere già la maturità per il grande salto.

Lui è Mattia Maggio che, all’alba della maggiore età, è uno dei giovani profili siciliani più in vista in questa stagione. Strutturato fisicamente e con ampi margini di sviluppo delle proprie potenzialità, il giovane calciatore si è distinto come l’unico siciliano ad essere convocato nella Rappresentativa di Serie D da mister Giannichedda: “La convocazione rappresenta la conferma di quanto sto facendo bene in questa stagione. Naturalmente non voglio fermarmi perché devo puntare sempre a migliorare lavorando ogni giorno. L’obiettivo che mi pongo, adesso, è di poter partecipare al Torneo di Viareggio. Ho trovato uno staff di altissimi livello che mi ha accolto benissimo, così come tutti gli altri ragazzi. Siamo un bel gruppo di 2006 e 2007”.

Entusiasmo ma anche responsabilità per essere l’unico siciliano: “Per me è motivo d’orgoglio e ne sono davvero felice. Da una parte è una conferma che sto facendo bene in stagione, dall’altra provo quell’ansia positiva che mi spinge ad assumermi la responsabilità di rappresentare la Sicilia, la mia terra”.