Presidenza Ars e assessorati, tra i vincitori è già tira e molla

Renato Schifani incontrerà i partiti per cominciare a parlare della formazione della giunta solo da lunedì. Il presidente impiegherà i prossimi giorni per un blitz a Roma e poi si concederà una pausa per ricaricare le pile nel week end. Intanto però le mosse dei big del voto e la ricerca di nuovi equilibri dentro i partiti rischiano di complicare la vita al nuovo inquilino di Palazzo d’Orleans.

Le prime indiscrezioni sui nomi che dovrebbero finire nel taccuino del presidente - il forzista Francesco Cascio alla Sanità, il leghista Luca Sammartino e Giusy Savarino di Fratelli d’Italia - hanno funzionato da detonatore per un dibattito subito infuocato.

Il quadro è complicato dal fatto che Fratelli d’Italia vorrebbe 4 assessorati più la presidenza dell’Ars. Lo stesso tesoretto di poltrone chiede Forza Italia. E una richiesta analoga aveva avanzato prima delle elezioni la Lega ma il risultato delle urne suggerisce ai salviniani di accontentarsi di due assessorati, sempre che Schifani proponga loro questa ipotesi.

Che a sua volta metterebbe in difficoltà il presidente su un altro fronte, quello dei partiti centristi: Mpa e Dc hanno ottenuto la stessa percentuale della Lega. A quel punto è chiaro che non si accontenterebbero di avere meno assessori: e il quadro salterebbe perché per dare due assessori ciascuno a Lega, Mpa e Dc e 4 a FdI e FI non basterebbero le postazioni.

Per la presidenza dell'Ars, Diventerà Bellissima, ala di Fratelli d'Itala, ieri ha scoperto le carte. I deputati di spiccata estrazione musumeciana sono almeno 7 sui 13 eletti col simbolo della meloni. E tendono a far pendere verso la Sicilia orientale la scelta dei nomi per i ruoli chiave. In quest’ottica vanno lette le indiscrezioni circolate ieri sulla possibile candidatura alla presidenza dell’Ars di Gaetano Galvagno. Il deputato etneo alla seconda legislatura sfrutterebbe il fatto che l’uomo in pole position, l’altro musumeciano Alessandro Aricò, è palermitano come Schifani.

