La notte non basta, spoglio a rilento: ancora bloccate 48 sezioni

A quasi 48 ore dall’inizio dello scrutinio dei voti per le Regionali in Sicilia non si hanno ancora i risultati definitivi: mancano 48 sezioni.

Le operazioni sono andate a rilento quando mancavano 226 sezioni, ha detto la Regione, «a causa di dati incompleti o errati trasmessi da alcuni Comuni, l’Ufficio elettorale della Regione non può ancora procedere alla comunicazione definitiva della ripartizione dei seggi in tutta la Sicilia».

Mancano sezioni ad Agrigento, a Villalba (Caltanissetta) a Marineo (Palermo) a Misiliscemi (Trapani), a Siracusa e a Lentini. Mentre è chiara la posizione dei candidati alla presidenza, allo stato Renato Schifani (Centrodestra) ha il 42, 08% seguito da Cateno De Luca (De Luca sindaco di Sicilia) col 24%, Caterina Chinnici (Pd-Centopassi) 16,1 %, Nunzio Di Paola (M5s) 15,2 %, Gaetano Armao (Iv-Azione) col 2% Eliana Esposito (Siciliani liberi) con lo 0,5%, i dati definitivi serviranno a capire chi sono gli eletti all’Ars dopo la ripartizione dei seggi su base provinciale.

Il portale web elezioni.regione.sicilia.it è stato già aggiornato con il dato definitivo che riguarda la provincia di Palermo.

Come spiega l’Ufficio elettorale della Regione Siciliana, i verbali dei Comuni relativi alle sezioni mancanti sono stati trasmessi dalle Prefetture ai Tribunali competenti che effettueranno un nuovo scrutinio il cui verbale di esito verrà inviato direttamente all’Ufficio centrale regionale presso le Corti d’Appello.

Una volta che il conteggio dei voti sarà completo, l’Ufficio centrale regionale proclamerà il presidente della Regione e il primo dei candidati alla Presidenza non eletti e stabilirà la soglia del 5 per cento valida per l’attribuzione dei seggi all’Assemblea regionale siciliana.

