Affluenza, in Sicilia per Camera e Senato alle 12 ha votato il 14,77%: dato stabile

Si attesta intorno al 14,77% l’affluenza in Sicilia per Camera e Senato, secondo i dati del Viminale riferibili alla rilevazione di mezzogiorno in tutti i 391 Comuni dell’Isola. Un dato in linea con le precedenti Politiche, quelle del 2018, quando il dato fu del 14,28%. Nell’Isola si vota anche per le Regionali e si registra qualche ritardo nelle rilevazioni in alcuni Comuni.

In Italia, alle elezioni per il rinnovo della Camera, alle ore 12 ha votato il 19,21% degli aventi diritto, (7.904 comuni su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 19,43% degli elettori per la Camera.

Il dipartimento delle Autonomie locali della Regione siciliana ha intanto fornito aggiornato il dato relativo alle elezioni Regionali, che tuttavia non è ancora definitivo perché mancano ancora 24 comuni, tra cui Catania. Alle 12 risultava avere votato il 12,4% degli aventi diritto, superando il dato dell’11,03% di cinque anni fa.

© Riproduzione riservata