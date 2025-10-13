Olio, lanciata l'etichetta "Mamma Drago" nata dalla sinergia tra Barbera e famiglia Drago

Un'etichetta di olio monocultivar verdello per celebrare la tradizione e l'identità siciliana e per sigillare la sinergia tra un'azienda storica di 130 anni come i premiati oleifici Barbera e una famiglia che rappresenta l'eccellenza dell'agroalimentare nel mondo come la famiglia Drago che da Galati Mamertino ha conquistato gli Stati Uniti. Nasce così "Mamma Drago" , l'etichetta d'olio, che sarà commercializzata negli Stati Uniti, ufficialmente prodotta e lanciata da Manfredi Barbera e Celestino Drago nella tenuta della famiglia Drago a Galati Mamertino nell'ambito del Festival Enogastronomico, l'evento promosso e organizzato dal giornalista Nino Amadore e Pino Drago. La prima bottiglia è stata consegnata al presidente della Regione, Renato Schifani che era presente e ha partecipato alla fase della molitura e all'estrazione dell'olio nel frantoio, che è 'stato allestito per l'occasione dall'azienda Barbera nella tenuta Drago.

" Abbiamo voluto celebrare - spiega Manfredi Barbera, ceo dei Premiati Oleifici Barbera- la storia incredibile di una famiglia di eccellenze nel campo agroalimentare, veri ambasciatori della nostra cucina e dei nostri prodotti in tutto il mondo. Una famiglia che condivide gli stessi valori dell'azienda Barbera . L’olio è cultura, identità e futuro