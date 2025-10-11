Addio ai timbri sui passaporti: parte il nuovo sistema digitale Ue di controllo alle frontiere

Niente più timbri sui passaporti per i viaggiatori che entrano nel territorio dell’Unione europea da paesi terzi. E auspicabilmente niente più file ai posti di dogana. Da domani scatta, gradualmente, un nuovo protocollo tutto digitale di controllo alle frontiere, l’Entry-exit system (Ees) come è stato chiamato dalla Commissione Ue.

Si tratta di un sistema tecnologico avanzato che registrerà digitalmente gli ingressi e le uscite di cittadini di Paesi terzi che si presentino alle frontiere di 29 paesi europei: tra gli Ue sono esclusi Cipro e Irlanda, ma aderiscono Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. L’Ees potrà essere utilizzato per soggiorni di breve durata: 90 giorni al massimo nell’arco di sei mesi.

Il sistema acquisirà dati biometrici, come le impronte digitali, l’immagine del volto e altre informazioni di viaggio, per sostituire l’attuale sistema di timbratura del passaporto negli aeroporto, porti e valichi di terra.

Il nuovo sistema, ha spiegato la Commissione nell’annunciarlo a fine luglio, modernizzerà e migliorerà la gestione delle frontiere esterne dell’Ue. Fornirà dati affidabili sugli attraversamenti, individuerà sistematicamente i soggiornanti fuori-termine e i casi di frode nei documenti e d’identità. In questo modo, è l’obbiettivo, contribuirà a prevenire la migrazione irregolare e a proteggere la sicurezza dei cittadini europei.