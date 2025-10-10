Rottamazione-quater, online i moduli per le rate dal 2026: ecco come ottenerli

È attivo sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione il nuovo servizio web che consente ai contribuenti con piani di Rottamazione-quater superiori a dieci rate di richiedere e scaricare i moduli di pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026. Nella comunicazione delle somme dovute inviata dopo l’adesione, infatti, erano stati allegati solo i bollettini relativi alle prime dieci rate.
Chi riguarda
Il servizio è dedicato a chi:
- ha un piano in più di dieci rate;
- è in regola con tutti i versamenti precedenti.
- Non rientrano in questa platea i contribuenti che, tramite il servizio ContiTu, hanno già ricevuto i moduli per tutte le rate previste.
Come si ottengono i nuovi moduli
Due le modalità previste dal servizio “Copia comunicazione”:
- Accesso all’area riservata: con Spid, Cie, Cns (e per gli intermediari fiscali con Entratel) si entra nella sezione Definizione agevolata e si scaricano direttamente i moduli di pagamento.
- Richiesta senza credenziali: dalla sezione pubblica del sito si compila un form e si allega la documentazione per il riconoscimento: la copia della comunicazione viene inviata via e-mail.
Scadenze in vista
Per la decima rata in scadenza il 30 novembre 2025 va utilizzato l’apposito modulo già allegato all’originaria comunicazione delle somme dovute (disponibile in copia anche online sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione).
Invio dei bollettini
I nuovi moduli vengono inviati anche:
- via posta elettronica certificata o
- in forma cartacea, a seconda del domicilio indicato dal contribuente.
