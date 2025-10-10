Rottamazione-quater, online i moduli per le rate dal 2026: ecco come ottenerli

È attivo sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione il nuovo servizio web che consente ai contribuenti con piani di Rottamazione-quater superiori a dieci rate di richiedere e scaricare i moduli di pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026. Nella comunicazione delle somme dovute inviata dopo l’adesione, infatti, erano stati allegati solo i bollettini relativi alle prime dieci rate.

Chi riguarda

Il servizio è dedicato a chi:

ha un piano in più di dieci rate;

è in regola con tutti i versamenti precedenti.

Non rientrano in questa platea i contribuenti che, tramite il servizio ContiTu, hanno già ricevuto i moduli per tutte le rate previste.

Come si ottengono i nuovi moduli

Due le modalità previste dal servizio “Copia comunicazione”:

Accesso all’area riservata: con Spid, Cie, Cns (e per gli intermediari fiscali con Entratel) si entra nella sezione Definizione agevolata e si scaricano direttamente i moduli di pagamento.

Richiesta senza credenziali: dalla sezione pubblica del sito si compila un form e si allega la documentazione per il riconoscimento: la copia della comunicazione viene inviata via e-mail.

Scadenze in vista