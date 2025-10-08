Bonifici istantanei senza extra costi ma attenzione ai rischi, al via le nuove regole

Da domani tutte le banche dovranno consentire ai clienti di effettuare bonifici istantanei, già obbligatori in ricezione dal gennaio scorso, con l’accredito in 10 secondi e costi non superiori a quelli ordinari. Lo ricorda la Fabi spiegando che il bonifico istantaneo è irrevocabile, ma garantisce «velocità, disponibilità continua e maggiore trasparenza».

Cosa è

Il bonifico istantaneo è un trasferimento di denaro che avviene in tempo reale: il beneficiario riceve i fondi in circa dieci secondi, 24 ore su 24 e sette giorni su sette. E’ disponibile in tutti i Paesi dell’area Sepa (Single euro payment area), quindi in gran parte d’Europa. Il servizio è accessibile da tutti in filiale, tramite home banking o app mobile e i costi non possono superare quelli di un bonifico ordinario. A differenza del bonifico tradizionale, che può subire ritardi nei fine settimana o nei giorni festivi, quello istantaneo viene accreditato subito, anche di notte o nei fine settimana. nuove regole di sicurezza: le banche dovranno verificare automaticamente la corrispondenza tra il nome del destinatario e l’Iban indicato. Se c’è una discrepanza, il cliente verrà avvisato in tempo reale. Se però decide di confermare comunque l’operazione, la banca sarà sollevata da ogni responsabilità. Ogni banca potrà fissare propri limiti giornalieri o mensili, sia per il numero di operazioni sia per gli importi.