Legacoop Sicilia, sì il bilancio e presidenza rinnovata: Lombardo vicepresidente vicario

Massimiliano Lombardo, 43 anni, laureato in Marketing con un dottorato in Sociologia, è regional manager di CoopCulture, la principale cooperativa operante nel settore culturale, ed è anche componente della giunta della Camera di Commercio di Palermo e di Enna. Con l’ingresso di Lombardo, la presidenza di Legacoop Sicilia si arricchisce di una competenza strategica nel campo della valorizzazione culturale e dello sviluppo territoriale.

La Direzione regionale di Legacoop Sicilia ha approvato il bilancio di esercizio 2024 e il bilancio di previsione 2025, che proiettano l’associazione verso una nuova fase di espansione e consolidamento, puntando su sostenibilità, inclusione e innovazione sociale.

Un bilancio solido e in crescita, che conferma la stabilità economica dell’organizzazione e la forza di una rete che riunisce oltre 1.200 cooperative e oltre 70 mila soci in tutta l’isola, con un fatturato complessivo che supera i due miliardi di euro.

Entrano nel board di presidenza anche Valentina Biunda, presidente della cooperativa Food Valley Belice di Castelvetrano, e Teresa Saitta, presidente della cooperativa Narciso di Catania, che apporteranno un importante contributo alla crescita e innovazione dell'associazione. I nuovi ingressi rappresentano un ampio spettro di competenze e settori, tra cui innovazione sociale, agroalimentare e cultura.

“Il rinnovo della presidenza e l'ingresso di nuovi membri nella nostra giunta segna un’importante fase di evoluzione per Legacoop Sicilia – dice il presidente Filippo Parrino - Siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro con determinazione, puntando su innovazione, inclusione sociale e crescita economica. I dati positivi dei bilanci approvati sono il frutto del lavoro collettivo di tutte le cooperative siciliane, che continuano a rappresentare un pilastro fondamentale per il nostro territorio”.

“Ringrazio i cooperatori per la fiducia, e prometto di riuscire a ripagare con l’impegno – interviene Masino Lombardo, vice presidente vicario di Legacoop Sicilia – Viviamo un tempo di trasformazioni profonde, ed è il momento di contribuire con le proprie competenze e passioni, attraverso un modello cooperativo sempre più aperto, solidale e sostenibile, a rigenerare le nostre comunità”.