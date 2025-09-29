In Sicilia crolla di oltre il 60% la produzione di mandorle

Prima di Ferragosto erano solo previsioni ma adesso, a raccolto ultimato, i dati trovano riscontro delineando un quadro ancor più fosco delle stime: «Per le mandorle siciliane c’è un crollo del 60-70% di produzione rispetto alla media storica, con picchi fino all’80% in alcune zone».

Parola di Francesco Midolo, direttore del Consorzio della Mandorla di Avola, che precisa subito come il «drammatico deficit» non riguardi solo i distretti delle attività consorziate nelle province di Siracusa e Ragusa, ma anche l’Agrigentino, il Nisseno e tutte le aree dell’Isola vocate a mandorleti. Un paradosso, se si pensa che nel 2024, annus horribilis della siccità, «l’ammanco non è stato così marcato, tanto che, a fronte di un discreto quantitativo di frutta, la merce si è venduta al ribasso mentre adesso le aziende sono già quasi a secco di merce, con ricadute a cascata per il comparto della dolceria e della trasformazione», quantomeno per le imprese che puntano sul made in Sicily. Difficile spiegare i motivi del tracollo, anche perché le precipitazioni del 2025 non sono state così scarse come nell’annata precedente. Probabilmente, continua Midolo, «dopo lo stress idrico patito nel 2024, gli alberi sono andati in autoprotezione», gemmando meno.