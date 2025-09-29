Formazione in Sicilia, bandi sbloccati: corsa degli enti a 138 milioni

«Siamo pronti a ripartire»: l’assessore Mimmo Turano ha appena comunicato ai sindacati e agli enti gestori dei corsi che la Regione Siciliana è certa di poter uscire dall’impasse che ha tenuto bloccati i due principali bandi della formazione professionale. Venerdì prossimo scatterà la nuova corsa ai 60 milioni del cosiddetto Avviso 7.

A quel punto saranno trascorse due settimane da quando la piattaforma informatica messa a punto da Sicilia Digitale è andata in tilt. Ne è nato un duro scontro fra l’assessore e il capo della partecipata, Francesco Cascio. Sotto accusa la volontà della Regione che ha inserito una serie di requisiti che ogni ente deve allegare alla domanda di partecipazione al bando per «temperare» l’effetto del cosiddetto click day. Secondo la partecipata, e anche secondo i sindacati, questi ulteriori dettagli sono difficilissimi da gestire per via informatica: da qui il flop delle prime due finestre aperte per le domande.