In arrivo 93 milioni per la manutenzione della rete stradale dell'Isola: ecco le risorse assegnate alle province

Dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 93.658.956 euro per la regione Sicilia, per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal nord al sud d’Italia. Una cifra che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province, frutto di un provvedimento del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Le risorse assegnate alle province della regione Sicilia sono state così ripartite: Agrigento 8.088.526,79; Caltanissetta 6.259.643,74; Catania 16.442.729,87; Enna 5.512.581,13; Messina 16.978.932,94; Palermo 17.088.440,35; Ragusa 5.715.182,20; Siracusa 8.970.915,25; Trapani 8.602.004,24.

«L'arrivo in Sicilia di oltre 93 milioni di euro, nell’ambito di un maxi provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che distribuirà risorse per 1 miliardo di euro in tutto il Paese, rappresenta l’ennesimo sostegno concreto per la nostra regione, frutto dell’impegno e dell’attenzione del ministro Matteo Salvini». Così il senatore Nino Germanà, segretario della Lega Sicilia. «Queste risorse consentiranno di migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria provinciale del nostro territorio, messa a dura prova dalla cattiva eredità della riforma Delrio e che ora finalmente vedrà, invece, interventi necessari. Un investimento significativo che arriva dal Mit e che rafforza la capacità delle province di garantire infrastrutture moderne, con ricadute anche per il tessuto economico».