Ponte sullo Stretto, rilievi della Corte dei Conti sulla delibera. Per il Pd è una «bocciatura», ma il ministero: «Normali interlocuzioni»

«La Corte dei conti ha bocciato la delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto con cinque pagine di rilievi tecnici e procedurali. Un fatto che conferma le criticità già emerse sulla sostenibilità economica, sul rispetto delle norme europee e sulle valutazioni ambientali. Non si tratta di un passaggio formale, ma di una sonora bocciatura che mette in discussione l’impianto stesso del progetto». Così una nota del capogruppo Pd e del vicepresidente della commissione Trasporti della Camera, Anthony Barbagallo e Andrea Casu.

Ma arriva la replica dell'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci: «La Corte dei conti, nell’ambito dell’esame in corso sulla recente delibera Cipess di approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, sottoposta al controllo di legittimità, ha trasmesso al Dipe - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri -, alcune osservazioni e richieste di precisazioni e integrazioni documentali».