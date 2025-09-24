Ponte sullo Stretto, rilievi della Corte dei Conti sulla delibera. Per il Pd è una «bocciatura», ma il ministero: «Normali interlocuzioni»

«La Corte dei conti ha bocciato la delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto con cinque pagine di rilievi tecnici e procedurali. Un fatto che conferma le criticità già emerse sulla sostenibilità economica, sul rispetto delle norme europee e sulle valutazioni ambientali. Non si tratta di un passaggio formale, ma di una sonora bocciatura che mette in discussione l’impianto stesso del progetto». Così una nota del capogruppo Pd e del vicepresidente della commissione Trasporti della Camera, Anthony Barbagallo e Andrea Casu.
Ma arriva la replica dell'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci: «La Corte dei conti, nell’ambito dell’esame in corso sulla recente delibera Cipess di approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, sottoposta al controllo di legittimità, ha trasmesso al Dipe - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri -, alcune osservazioni e richieste di precisazioni e integrazioni documentali».
«L'Ufficio di Controllo della Corte non ha espresso alcuna bocciatura, giudizio di inadeguatezza né richieste di integrazione del progetto definitivo», aggiunge Ciucci: «Stretto di Messina, di concerto con le istituzioni interessate, è pronta a fornire tutti gli elementi utili per consentire alla Corte di completare l’istruttoria finalizzata alla registrazione della delibera Cipess, nella consapevolezza di aver operato nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea".
«Tutti i chiarimenti e le integrazioni chieste dalla Corte dei conti fanno parte della fisiologica interlocuzione tra istituzioni e saranno fornite nei tempi previsti, a maggior ragione per un’opera così rilevante. Il Ponte sullo Stretto non è in discussione e gli uffici competenti sono già al lavoro», specifica inoltre una nota del ministero dei Trasporti.
Caricamento commenti
Commenta la notizia