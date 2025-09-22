Siccità, riparte la caccia agli aiuti per l’agricoltura

Pronti via, si riparte. In queste ore o al massimo domani, con circa 26mila aziende pronte a correre e una posta in palio di 35 milioni.
Sono le istanze e le risorse in gioco per l’ultimo treno di aiuti a favore delle imprese agricole siciliane colpite dalla siccità nel 2024, rimaste fuori dalla partita dei 108 milioni stanziati e pagati da Roma in scala nazionale sullo stesso fronte: un vagone partito lo scorso luglio su input del dipartimento regionale dell’Agricoltura, con stanziamento pescato per il rotto della cuffia dalla misura 23 del Psr Sicilia 2014-22 «Assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali». I beneficiari erano stati già individuati due mesi fa dall’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ma l’iter si era improvvisamente bloccato per alcuni errori riscontrati nei moduli precompilati delle domande. Una impasse risolta in questi giorni, con il portale dedicato che riaprirà i battenti, per l’appunto, fra oggi e martedì. Più nel dettaglio, la somma è ripartita tra i 18 milioni destinati al comparto agrumicolo, gli 11 per il settore dell’olivo e i 6 milioni per i segmenti della frutta a guscio del mandorlo e del pistacchio. Le domande potranno essere presentate ai Centri di assistenza agricola, con una finestra temporale di circa due settimane.
Così, spiega Graziano Scardino, presidente regionale della Cia, «gli aiuti verranno pagati entro novembre, e sarà una bella boccata d’ossigeno per gli imprenditori rimasti schiacciati dalla crisi idrica e ancora a bocca asciutta dopo le risorse versate da Agea lo scorso aprile per il settore cerealicolo», pari a quasi 58 milioni di euro a fronte di 30.742 istanze ricevute. Adesso, rimarca Scardino, «c’è da augurarsi che la Regione rimanga nello stesso solco, con un occhio di riguardo per chi sta ancora soffrendo: confidiamo in Luca Sammartino». Prossimo al rientro in giunta. Intanto, dall’olivicoltura, quando manca pochissimo all’inizio della raccolta, arriva una conferma: «Anche l’annata 2025 subirà un calo di produzione. Non certo fino al 50%, come avvenne nel 2024, ma almeno del 30% rispetto alla media storica siciliana». Parola di Mario Terrasi, presidente di Oleum Sicilia, organizzazione associata a Coldiretti, che nonostante la fioritura straordinaria fotografata lo scorso maggio, stima non più di 30mila tonnellate di frutto prerispetto alle 50mila standard.
