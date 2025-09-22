Siccità, riparte la caccia agli aiuti per l’agricoltura

Pronti via, si riparte. In queste ore o al massimo domani, con circa 26mila aziende pronte a correre e una posta in palio di 35 milioni.

Sono le istanze e le risorse in gioco per l’ultimo treno di aiuti a favore delle imprese agricole siciliane colpite dalla siccità nel 2024, rimaste fuori dalla partita dei 108 milioni stanziati e pagati da Roma in scala nazionale sullo stesso fronte: un vagone partito lo scorso luglio su input del dipartimento regionale dell’Agricoltura, con stanziamento pescato per il rotto della cuffia dalla misura 23 del Psr Sicilia 2014-22 «Assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali». I beneficiari erano stati già individuati due mesi fa dall’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ma l’iter si era improvvisamente bloccato per alcuni errori riscontrati nei moduli precompilati delle domande. Una impasse risolta in questi giorni, con il portale dedicato che riaprirà i battenti, per l’appunto, fra oggi e martedì. Più nel dettaglio, la somma è ripartita tra i 18 milioni destinati al comparto agrumicolo, gli 11 per il settore dell’olivo e i 6 milioni per i segmenti della frutta a guscio del mandorlo e del pistacchio. Le domande potranno essere presentate ai Centri di assistenza agricola, con una finestra temporale di circa due settimane.