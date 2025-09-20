Ponte sullo Stretto, l'Ue: «Servono chiarimenti sull'impatto ambientale»

L’Unione europea chiede all’Italia nuovi approfondimenti sull'impatto ambientale del Ponte sullo Stretto di Messina. A Bruxelles hanno «individuato aree su cui sono necessari chiarimenti, nonché ulteriori misure che dovrebbero aiutare le autorità italiane a colmare eventuali carenze» prima di concedere l’autorizzazione allo sviluppo o avviare i lavori, come si legge nella lettera recapitata ieri al ministero dell’Ambiente e svelata da Bloomberg. E Angelo Bonelli, di Avs, rivela a sua volta di averne ricevuta una dall’Ue «alcuni giorni fa», in risposta a una sua «richiesta in materia di appalti». Ma l’ad di Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci, riduce il tutto ad «approfondimenti» richiesti «nell’ambito della normale e prevista dialettica tra lo Stato italiano e

l'Unione europea».

Ciucci rimarca che «la Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale del Mase, che ha condotto un’analisi molto approfondita durata oltre 14 mesi, ha espresso parere favorevole con prescrizioni che saranno ottemperate in sede di redazione del progetto esecutivo prima dell’apertura dei cantieri del ponte». Diversa la lettura di Bonelli, secondo cui «il Dipartimento Ambiente dell’Unione europea ha chiesto all’Italia la ragione per la quale ha proceduto sul Ponte sullo Stretto nonostante ci fossero dei vincoli ambientali europei».