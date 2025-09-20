Fitch promuove l’Italia, Meloni: «Segnale di fiducia dai mercati»

La promozione è stata salutata dal governo come un riconoscimento del lavoro fatto finora. «Un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti», ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie».