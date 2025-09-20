Fitch promuove l’Italia, Meloni: «Segnale di fiducia dai mercati»

Fitch promuove l’Italia, consegnandole il suo primo upgrade dell’agenzia dal 2021. Parlando di «maggiore fiducia» nella traiettoria di bilancio, l'agenzia ha alzato il suo giudizio di un gradino a BBB+ da BBB con outlook è stabile.
Secondo Fitch, il miglioramento riflette una riduzione del deficit più rapida del previsto e un quadro politico stabile che sostiene la credibilità delle politiche economiche. Per il 2025 l’agenzia stima una crescita dello 0,6%, che dovrebbe accelerare fino a una media dello 0,8% nel 2026-2027, trainata soprattutto dalla domanda interna e dagli investimenti.
Il deficit è atteso al 3,1% del Pil quest’anno, meglio del 3,3% indicato dal governo, e dovrebbe scendere al 2,6% nel 2027, fino a collocarsi sotto il 2% entro il 2029. Il piano di medio termine prevede inoltre un avanzo primario che salirà dallo 0,7% di quest’anno al 2,4% nel 2029, a conferma della strategia di consolidamento dei conti.
Fitch sottolinea anche i progressi del mercato del lavoro, con una disoccupazione ormai stabilmente inferiore alla media dell’eurozona e una partecipazione in aumento. Sul fronte del debito, dopo la riduzione di oltre 20 punti percentuali registrata tra il 2020 e il 2024, l’agenzia stima un temporaneo rialzo fino al 137,5% nel 2026, a causa degli effetti del superbonus, prima di una nuova discesa che dovrebbe riportare il rapporto debito/Pil al 134% entro il 2030.
La promozione è stata salutata dal governo come un riconoscimento del lavoro fatto finora. «Un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti», ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie».
