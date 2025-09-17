In Sicilia è sempre più difficile comprare e affittare case. Lo studio dell'Ance

Problematica è la situazione a Enna, Ragusa, Siracusa e Agrigento, dove l’indice di accessibilità si colloca tra il 32,7% di Agrigento e il 39,1% di Enna. Solo Trapani e Caltanissetta presentano un indice (rispettivamente pari a 28,4% e a 22,7%) al di sotto della soglia critica del 30%, per la quale l’acquisto della casa è più sostenibile. Va un pò meglio alle famiglie della «fascia grigia» (reddito tra 10.500 e 17mila euro): tutti i capoluoghi di provincia presentano un indice inferiore alla soglia di accessibilità, ma con alcune distinzioni. Infatti, a Palermo, Catania e Messina l’indice è prossimo o superiore al 28%; negli altri capoluoghi il rapporto rata-reddito scende e si colloca tra il 14,3% di Caltanisetta e il 24,6% di Enna.

In Sicilia è sempre più difficile comprare o affittare casa, con prezzi o canoni degli immobili che crescono rapidamente e redditi che si riducono. L’indice di accessibilità elaborato dall’Ance, frutto del rapporto fra rata da sostenere per l’immobile e reddito disponibile, se è superiore al 30% segnala una criticità.

Sul mercato della locazione, l’indice di accessibilità elaborato dall’Ance evidenzia che, nel caso delle famiglie meno abbienti, l’affitto è proibitivo in quasi tutti i capoluoghi. Si dimostra superiore al 40% a Palermo, Siracusa, Catania, Messina e Trapani; a Ragusa ed Enna raggiunge il 30%. Anche Agrigento (28,8%) e Caltanisetta (27,5%), che risultano i capoluoghi con il rapporto canone-reddito più basso, manifestano una limitata accessibilità all’affitto. Per le famiglie della «fascia grigia“ le difficoltà sono più sfumate, sebbene non risultino del tutto trascurabili a Messina, Siracusa e Palermo, per le quali l’indice oscilla tra il 27,1% della prima e il 29,2% dell’ultima.

Le famiglie che non possono permettersi una casa nei capoluoghi, la cercano nei centri periferici delle aree metropolitane. Ma anche qui il mercato è salito alle stelle, soprattutto nelle località turistiche come Cefalù (72,6%), Acireale (43,5%), Taormina (79,8%) e Lipari (62,4%). Ma lo sono anche i centri residenziali, come Bagheria (34,6%), Gravina di Catania (37,8%) e Milazzo (41,3%). I primi Comuni con indice inferiore a 30 sono, in provincia di Palermo, Villabate, Monreale, Misilmeri e Partinico; in provincia di Catania, Adrano, Paternò, Giarre e Caltagirone; in provincia di Messina, Patti e Barcellona Pozzo di Gotto.

Domani l’Ance Sicilia sarà presente all’incontro organizzato a Palermo dalla Commissione speciale «Hous» del Parlamento europeo sulla crisi degli alloggi.