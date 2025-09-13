L'Imu nel 2024 sfiora i 17 miliardi: boccata d'aria per le casse comunali

L’impennata ha interessato tutte le macro-aree del Paese. L'Italia nord-occidentale si conferma in testa con 5,24 miliardi di euro, seguita dall’Italia centrale con 3,83 miliardi, dall’Italia nord-orientale con 3,74 miliardi, dall’Italia meridionale con 2,79 miliardi e dall’Italia insulare con 1,29 miliardi.

Stando a un’elaborazione condotta da Centro Studi Enti Locali basata sui dati della banca-dati Siope+ (Mef), dopo i 13,9 miliardi del 2020, il gettito era cresciuto a 14,8 miliardi nel 2021 e a 15,0 miliardi nel 2022, per poi registrare un leggero calo nel 2023 (14,37 miliardi). Nel 2024 la curva si è impennata raggiungendo i 16,9 miliardi, con un incremento di oltre 2,5 miliardi rispetto all’anno precedente, pari a una crescita del 18%.

Arriva dagli immobili una boccata d’aria per le travagliate casse dei Comuni italiani. Nel 2024 il gettito dell’Imu ha raggiunto i 16,9 miliardi di euro, il livello più alto registrato nell’ultimo quinquennio. Di questi, quasi 15 e mezzo sono stati incassati attraverso la riscossione ordinaria mentre il resto è frutto delle attività per il recupero dell’evasione: 1,4 miliardi che rappresentano poco più dell’8% del totale.

Complessivamente, oltre il 50% del gettito complessivo è - in ciascuno degli anni presi in esame - appannaggio dei Comuni del Nord Italia che, insieme, hanno incassato poco meno di 9 miliardi di euro nel 2024. Nel quinquennio al primo posto si conferma Roma, con un gettito pari a 1.204.124.914, seguita da Milano che raggiunge 941.128.152. Sul terzo gradino del podio si colloca Torino con 269.260.150 , davanti a Napoli (245.172.385 ) e Genova (184.068.328). A seguire troviamo Firenze (179.398.182 ) e Bologna (165.425.681), quindi Venezia con 124.130.716. Chiudono la «top ten» Palermo (104.074.525) e Padova (97.774.261).

Sul fronte del recupero dell’evasione il primato spetta al Comune di Milano, che nel solo 2024 ha recuperato più di 35 milioni, seguito da Venezia (19.332.248 ) e Napoli (17.589.614). "Dall’esame dei dati - spiega Veronica Potenza autrice della ricerca del Centro studi enti locali- si nota come, rispetto al 2019, il fenomeno sia oggi molto più diffuso anche al di fuori dei grandi centri: accanto a metropoli come Milano, Napoli e Torino compaiono infatti Comuni di dimensione medio-piccola che hanno saputo attivare efficaci strategie di recupero. Le Regioni più virtuose, in termini di gettito da recupero evasione, si confermano Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, con un peso complessivo che supera il 35% del totale nazionale».