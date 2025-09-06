Le nuove tasse in Italia e i prelievi: impatto debole

L’impatto sulla pressione fiscale riconducibile all’aumento delle tasse provocato dal governo Meloni non ha inciso in maniera determinante. Il dato viene evidenziato nel report realizzato dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre sui redditi e sul prelievo Irpef in Italia che ha messo in luce, ancora una volta, le profonde differenze tra Nord e Sud.
Ricordiamo - si legge nel report - tra i principali inasprimenti fiscali introdotti dal governo in carica, le seguenti misure:
- incremento della tassazione sui tabacchi, dell’IVA su alcuni prodotti per l’infanzia/igiene femminile e dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni per l’anno 2024;
- rimodulazione delle detrazioni per le spese fiscali con l’introduzione di alcune limitazioni per redditi elevati, l’inasprimento della tassazione sulle cripto-attività, la riduzione delle detrazioni delle spese per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico per l’anno 2025.
