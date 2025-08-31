Scuola, in Sicilia si torna in classe il 15 settembre: Bolzano parte una settimana prima

In Sicilia le scuole riapriranno lunedì 15 settembre, come deciso dalla giunta regionale insieme ad Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria. Prima toccherà agli studenti della provincia autonoma di Bolzano, che torneranno tra i banchi l’8 settembre, seguiti due giorni dopo da Trento, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta. L’11 settembre sarà la volta del Friuli Venezia Giulia, il 12 della Lombardia. Gli ultimi a rientrare saranno gli alunni di Puglia e Calabria il 16 settembre.

Il ministero dell’Istruzione ha assicurato che entro settembre saranno assunti 41.901 nuovi docenti, pari al 76,8 per cento dei posti disponibili a livello nazionale, con una copertura complessiva dell’organico al 97,3 per cento. Particolare attenzione è stata riservata al sostegno, con 7.820 nuovi insegnanti per un totale di 121.879 in ruolo e una copertura al 95,2 per cento.

Resta però l’allarme per i rincari: secondo l’Unione nazionale consumatori, dal 2021 i prezzi del corredo scolastico sono aumentati sensibilmente, con penne a +24,2 per cento, quaderni a +20,3 per cento e libri a +14,4 per cento. A preoccupare è anche il caldo: «È impensabile pensare di tornare in classe con quasi 40 gradi in aula» avverte il sindacato Anief, che chiede un cambiamento del calendario scolastico.