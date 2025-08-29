Negli Usa entrano ufficialmente in vigore i dazi sui pacchi

L’esenzione dai dazi per i piccoli pacchi che entrano negli Stati Uniti è terminata alle 00:01 di oggi (venerdì 29 agosto 2025) , portando all’imposizione di tasse. Questo ha spinto diversi paesi a sospendere le consegne di pacchi alla più grande economia del mondo. Fino a ora, queste esenzioni consentivano di inviare merci di valore inferiore a 800 dollari per posta, senza dover pagare un sovrapprezzo quando entravano negli Stati Uniti. Ora dovrebbero applicarsi solo ai pacchetti non commerciali contenenti «regali» di valore inferiore a 100 dollari, secondo un ordine esecutivo firmato il 30 luglio da Donald Trump.
