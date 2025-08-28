Accordo aziendale tra Cosedil ed Rsu Filca Cisl, D'Anca: «Rispetto per chi ha posizioni diverse»

In merito alla notizia circolata sui mezzi di informazione dove si parla di una "condotta antisindacale e accordi con la Cisl contro i lavoratori”, ravvisata da Fillea Cgil rispetto all'accordo aziendale firmato da Filca Cisl e Cosedil ( l’impresa impegnata nella realizzazione di opere da centinaia di milioni di euro, come la riqualificazione dell’autostrada Palermo-Catania e la costruzione della Catania-Ragusa), il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D'Anca, precisa quanto segue: "E' un accordo che è stato siglato dai nostri Rsu e ci dispiace assistere a questa polemica nei confronti degli Rsu che sono stati democraticamente eletti dai lavoratori. Dispiace ancora di più perché quando le Rsu di Fillea Cgil e Feneal firmarono un accordo senza la Filca Cisl nel 2020 con la stessa azienda Cosedil, noi, pur non firmando, decidemmo in quell'occasione di rispettare comunque la loro scelta e di incalzare l'azienda per cercare di trovare un accordo con tutte le parti e una soluzione condivisa che migliorasse l’accordo in questione. In quell'occasione non abbiamo diffamato né Fillea né Feneal né l’impresa e soprattutto le Rsu che avevano firmato. Invitiamo pertanto l’impresa a riconvocare per l’ennesima volta il tavolo e i nostri colleghi a partecipare,sapendo che non esiste un contratto che non può essere migliorato e soprattutto auspichiamo di non essere nuovamente oggetto di dichiarazioni diffamatorie da parte di nessuno, perché ribadiamo il nostro rispetto per tutte le posizioni e gli atti conseguenziali che ognuno ritiene di intraprendere, ma non possiamo accettare di essere bersaglio di critiche ingiuste".