Confcommercio, boom di spese per tecnologia e tempo libero

La spesa media delle famiglie italiane nel 2025 è cresciuta di 239 euro a 22.144 euro pro capite ai prezzi del 2025 ma resta ancora lontana dai massimi raggiunti nel 2007, quando era a 22.334 euro. Lo calcola la Confcommercio sulla base di dati Istat spiegando che all’interno dei consumi sono considerati anche gli «affitti imputati» per la casa di abitazione.

L’Associazione sottolinea come negli ultimi trent'anni ci sia stato uno sprint per la tecnologia e il tempo libero mentre sono in calo le spese per cibo e energia. Negli ultimi tre decenni la spesa pro capite per informatica e telefoni ha registrato una crescita vertiginosa di quasi il 3 mila per cento.