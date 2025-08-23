Autonoleggio, Romano (Commissione Semplificazione): «Contratti opachi, serve un’indagine dell’Agcm»

Il settore dell’autonoleggio in Italia finisce sotto la lente della politica. A sollevare il caso è Saverio Romano, presidente della Commissione parlamentare per la Semplificazione, che ha presentato un ricorso all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) chiedendo l’apertura di una indagine conoscitiva sul comparto. Secondo Romano, i contratti applicati dalle principali società di autonoleggio presentano condizioni standardizzate poco trasparenti e difficili da comprendere per i consumatori.

«Nel nostro Paese - afferma Romano - il settore dell’autonoleggio si caratterizza per condizioni contrattuali standardizzate molto poco chiare per i consumatori. Mi riferisco alla indicazione delle franchigie e alle coperture assicurative ma anche ai costi accessori e alle penali non evidenziati in modo adeguato. Senza considerare la richiesta di depositi cauzionali eccessivi. Ma c’è di più: questi contratti applicano clausole e penali ingiustificate per la sostituzione del conducente indicato, anche nei casi in cui non vi sia alcun pregiudizio per la società di autonoleggio. Numerosi inoltre i casi in cui viene sostituito il veicolo prenotato con uno simile, in assenza del consenso del cliente. È per questo che, nella qualità di presidente della Commissione Semplificazione ho presentato un ricorso all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affinché avvii un'indagine conoscitiva di settore volta a verificare la diffusione di pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie nei contratti di autonoleggio, in nome di una effettiva trasparenza delle condizioni contrattuali, a tutela del consumatore e dei suoi diritti».