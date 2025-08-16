Scuola, «Mini call veloce» per assegnare fino a 7.286 posti di sostegno: c’è tempo fino a martedì 19 agosto

Per migliaia di precari di sostegno c’è tempo fino alle ore 9 di martedì 19 agosto per presentare domanda di immissione in ruolo aderendo alla funzione telematica “Mini call veloce”: dalla procedura volontaria interprovinciale “a chiamata” - che riguarda gli aspiranti che abbiano partecipato alle nomine in ruolo da GPS sostegno (con la domanda per le 150 preferenze) per la propria provincia e non abbiano avuto una nomina né siano risultati rinunciatari – potranno essere assegnante fino a 7.286 cattedre, la stragrande maggioranza delle quali riguardanti la scuola primaria (tra infanzia e medie meno di 500 posti).

Quella della “Mini call veloce” rappresenta «per i precari che aspirano all’assunzione a tempo indeterminato di una possibilità di non poco conto – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – e di cui andiamo fieri, perché siamo stati il sindacato che in solitudine l’ha rivendicata ed ottenuta».

«Stiamo portando avanti una battaglia – continua il sindacalista autonomo – che si basa su un assunto: l’abuso indiscriminato dei contratti a termine nella scuola italiana e la discriminazione subita dal personale precario e per questo abbiamo presentato più denunce al Comitato europeo dei diritti sociali. Perché ci sono delle norme, come la creazione di decine di migliaia di posti in deroga, quindi dell’organico di fatto, che sono superate dai fatti e danneggiano la scuola. “Mini call veloce” non si limiterebbe ad assegnare poco più di 7mila posti complessivi, nemmeno 500 tra infanzia e medie, ma un contingente di immissioni in ruolo dieci volte tanto. La battaglia è certamente lunga, ma intanto – conclude Pacifico – possiamo dire a voce alta di avere già ottenuto più posti in organico per le stabilizzazioni, oltre che per il le specializzazioni attraverso i corsi Tfa e Indire».