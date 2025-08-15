«Le infrastrutture siciliane sono inadeguate per lo sviluppo agricolo», l'allarme di Coldiretti

«Le infrastrutture siciliane sono inadeguate per lo sviluppo agricolo, turistico e impediscono la crescita in tutti i settori. In un momento in cui la polemica sul ponte sta montando con forza, è doveroso sottolineare l'importanza strategica delle infrastrutture per il futuro della Sicilia - sottolinea Coldiretti Sicilia -. Per trent'anni, sull'Isola non sono state previsti sistemi di trasporto che possono colmare il gap con le altre regioni».
«Costruire il ponte non esclude poter attuare altri piani infrastrutturali. Serve programmazione, servono progetti che metterebbero le aziende agricole nelle condizioni di poter vivere in una normale concorrenza con tutte le altre regioni d'Italia. E oggi il ponte darebbe un supporto alla velocità che chiede il mercato. E ancora - prosegue Coldiretti Sicilia - serve programmare e investire sulle strutture, sulla connessione e sul potenziamento del sistema irriguo in Sicilia. Questi sono gli elementi che metterebbero le aziende nelle condizioni di poter ripartire e di poter essere concorrenziali con il mercato».
«Le infrastrutture - aggiunge Coldiretti - sono il cuore pulsante di ogni economia moderna e qualsiasi sforzo privato viene annullato dalla incapacità di attuare la crescita con opere adeguate.
Investimenti mirati e fondamentali sull'acqua sono essenziali per garantire la sostenibilità della produzione, la crescita del turismo e la salvaguardia dell'ambiente. Ma anche nell'estate 2025 si sono ripresentate le medesime tragiche situazioni del 2024 tranne per alcuni miglioramenti - prosegue Coldiretti Sicilia -. È ora di cambiare rotta. Serve una strategia chiara e investimenti decisi per le infrastrutture in Sicilia - conclude Coldiretti- per l'acqua e per tutto ciò che può migliorare la vita dei siciliani, attrarre investimenti sull'Isola e per colmare il gap con il resto del Paese».
