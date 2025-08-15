«Le infrastrutture siciliane sono inadeguate per lo sviluppo agricolo», l'allarme di Coldiretti

«Le infrastrutture siciliane sono inadeguate per lo sviluppo agricolo, turistico e impediscono la crescita in tutti i settori. In un momento in cui la polemica sul ponte sta montando con forza, è doveroso sottolineare l'importanza strategica delle infrastrutture per il futuro della Sicilia - sottolinea Coldiretti Sicilia -. Per trent'anni, sull'Isola non sono state previsti sistemi di trasporto che possono colmare il gap con le altre regioni».

«Costruire il ponte non esclude poter attuare altri piani infrastrutturali. Serve programmazione, servono progetti che metterebbero le aziende agricole nelle condizioni di poter vivere in una normale concorrenza con tutte le altre regioni d'Italia. E oggi il ponte darebbe un supporto alla velocità che chiede il mercato. E ancora - prosegue Coldiretti Sicilia - serve programmare e investire sulle strutture, sulla connessione e sul potenziamento del sistema irriguo in Sicilia. Questi sono gli elementi che metterebbero le aziende nelle condizioni di poter ripartire e di poter essere concorrenziali con il mercato».