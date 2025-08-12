La Esso torna in mani italiane dopo sette anni, una quota è siciliana

Torna in mani italiane il brand Esso. Cinque società raggruppate in consorzio hanno firmato con la Eg group il preliminare d’acquisto delle attività in Italia che gli inglesi avevano rilevato sette anni fa. Il closing da 425 milioni di euro è stato raggiunto dopo alcuni mesi di trattative, alle cinque società va il 100% del capitale di Eg Italia: 1.200 punti vendita, 2 miliardi di fatturato, 1,4

miliardi di litri di carburante, 400 dipendenti.

Advisor del consorzio sono stati Mediobanca ed Equita Mid Cap Advisory per gli aspetti finanziari, Gianni & Origoni e Zaglio Orizio Braga e Associati per gli aspetti legali, EY-Parthenon

per gli aspetti contabili e Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali. BofA Securities ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo e A&O Shearman in qualità di consulente legale per Eg Group. L’operazione sarà perfezionata entro la fine di quest’anno, al netto delle valutazioni dell’antitrust e della golden power.