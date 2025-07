Abolizione dell’addizionale comunale per aeroporti siciliani minori, Aricò: «In arrivo la misura della Regione»

«L’emendamento del Senato che permetterà di non applicare l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco per gli aeroporti siciliani più piccoli è il coronamento di un grande lavoro che la Regione ha portato avanti in questi mesi per incentivare i voli verso questi scali e di conseguenza incrementare i flussi turistici». Lo dice l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò.

«Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Senato della norma che prevede l’esenzione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco negli aeroporti siciliani con un traffico annuo inferiore ai 5 milioni di passeggeri. Si tratta di un provvedimento fortemente voluto dal mio governo, che sarà interamente finanziato con fondi regionali, con l’intento di favorire i collegamenti aerei su Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria e di promuovere la crescita del turismo in queste zone. Un sentito ringraziamento al governo nazionale e al gruppo di Forza Italia in Senato, che ha presentato l’emendamento, per il supporto a questa iniziativa di rilievo per la Sicilia». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando l’approvazione al Senato del Dl Economia.

«L'approvazione da parte del Senato della norma che abolisce l’imposta comunale sui diritti aeroportuali d’imbarco negli scali minori dell’Isola - ha detto a sua volta l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino - consente di dare immediata applicazione alla misura fortemente voluta dal governo Schifani e approvata dall’Ars lo scorso mese di giugno. Con uno stanziamento di 6,6 milioni di euro abbiamo dato copertura all’abolizione del tributo, allo scopo di promuovere la crescita dei traffici negli aeroporti e il conseguente sviluppo dei territori in cui sono localizzati gli scali. Utilizzando in modo virtuoso la leva fiscale, contribuiamo a rendere più conveniente viaggiare verso queste destinazioni con un beneficio per i cittadini oltre che per il turismo».