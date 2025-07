Dazi, per l’olio extravergine siciliano a rischio il 50% dell’export

Difficile tradurre le percentuali in euro, ma è certo che il 50% delle esportazioni dell’extravergine siciliano sono destinate verso l’America, che «Oltreoceano movimentiamo più olio noi che la Puglia» e che «se il presidente Trump concretizzerà la minaccia dei dazi al 30%, le nostre aziende subiranno una batosta durissima». Parola di Mario Terrasi, presidente di Oleum Sicilia, organizzazione di aziende olivicoltrici associata a Coldiretti, che prova a fare qualche conto di ciò che potrebbe accadere nel mercato a stelle e strisce sotto il protezionismo commerciale: «Se una bottiglia made in Sicily da mezzo litro viene venduta oggi all’importatore americano a 9 euro e poi nei market Usa a un prezzo medio di 25 dollari, con la tagliola ventilata dalla Casa Bianca si arriverà almeno a tre dollari in più sullo scaffale. Un rialzo che potrebbe anche essere tollerato dai consumatori di extravergine statunitensi, abitualmente di fascia medio-alta, ma bisognerà capire se l’importatore – che con la maggiorazione del 30% acquisterà a 11 euro – accetterà il rischio».

I segnali, per adesso, non sono buoni. Gli ordinativi pagati a fine giugno stanno per partire in nave, ma chi di solito in questo periodo comincia a organizzarsi per il mese di agosto «sta ancora temporeggiando, perché una cosa è compare con il dazio al 10% e un’altra con il 30», mentre c’è il timore che l’impennata della tassa commerciale possa concretizzarsi durante il viaggio della merce, con gli acquirenti costretti a pagare la differenza al momento dello sbarco. Insomma, l’orizzonte, rimarca Terrasi, è nero.

Un servizio completo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi