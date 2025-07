Poste Italiane, la Cisl: accordo sul «Premio di risultato»: l'aumento medio è di 545 euro

«La Slp-Cisl Sicilia è lieta di annunciare la sigla di un accordo di portata storica per il Premio di Risultato (PdR) destinato alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Poste Italiane per il biennio 2025-2026. L'intensa e complessa trattativa ha portato a un risultato eccezionale, che conferma il valore della contrattazione sindacale. L'accordo prevede un aumento economico complessivo medio del 22%, corrispondente a ben 545 euro medi per ogni dipendente». Lo afferma in un comunicato il sindacato dei postali.

Questa cifra si compone di: 245 euro medi strutturali come premio economico, soggetti a tassazione agevolata del 5%. Ci sono poi 300 euro in servizi di welfare aziendale, completamente detassati e resi strutturali, spendibili attraverso una piattaforma dedicata per buoni spesa, carburante, rimborsi bollette, spese per affitto e interessi su mutuo, e altri strumenti.

Secondo quanto comunica la Cisl, l'incremento sarà ripartito come segue: